Американцы стращают санкциями всех, кто рискнет иметь дело с Россией

Любая страна – покупатель зенитно-ракетного комплекса С-400 рискует получить от США хорошую "затрещину" в виде санкций. Вашингтон официально предупредил всех своих союзников, что если они решаться приобрести российские ЗРК, то должны быть готовы к такому наказанию, заявили в американском Госдепартаменте.



По словам представителя Госдепа Хизер Нойерт, Вашингтон послал четкий сигнал всему миру после того, как ввел санкции против Турции, которая уже приняла С-400.

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"Когда союзник по НАТО, как Турция, использует С-400, это противоречит нашей политике", – цитирует Нойерт РИА "Новости".

Она подчеркнула, что Америка выступает решительно против того, чтобы ее партнеры покупали С-400.