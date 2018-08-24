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Любая страна – покупатель зенитно-ракетного комплекса С-400
рискует получить от США хорошую "затрещину" в виде санкций. Вашингтон официально
предупредил всех своих союзников, что если они решаться приобрести российские ЗРК,
то должны быть готовы к такому наказанию, заявили в американском Госдепартаменте.
По словам представителя Госдепа Хизер Нойерт, Вашингтон послал четкий сигнал всему миру после того, как ввел санкции против Турции, которая уже приняла С-400.
"Когда союзник по НАТО, как Турция, использует С-400, это противоречит нашей политике", – цитирует Нойерт РИА "Новости".
Она подчеркнула, что Америка выступает решительно против того, чтобы ее партнеры покупали С-400.
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