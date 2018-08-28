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Американцев поймали у берегов Крыма

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
После объявления антироссийских санкций американцы начали шпионить

Новость о том, что у берегов российского полуострова маячат самолеты спецслужб США, появилась уже второй раз за эту неделю. Сегодня вокруг Крыма проводил разведку стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk #UAVGH000. 

О случившемся сообщил Telegram-канал Daily War. 

"Утро" писало, что у границ России вдоль берегов Черного моря в небе также был замечен воздушный командный пункт ВМС США самолет "Боинг E-6B Mercury".

Марина МОНРО
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