Американцев поймали у берегов Крыма

После объявления антироссийских санкций американцы начали шпионить

Новость о том, что у берегов российского полуострова маячат самолеты спецслужб США, появилась уже второй раз за эту неделю. Сегодня вокруг Крыма проводил разведку стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk #UAVGH000.

О случившемся сообщил Telegram-канал Daily War.

"Утро" писало, что у границ России вдоль берегов Черного моря в небе также был замечен воздушный командный пункт ВМС США самолет "Боинг E-6B Mercury".