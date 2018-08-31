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Историческое событие: лидеры военно-политических групп ЦАР подписали договор о мире

Фото: GLOBAL LOOK press/Lefort Lenoble
Лидеры военно-политических групп – участников затяжного конфликта в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подписали соглашение о мире. Свидетелями этого исторического события стали корреспонденты Федерального агентства новостей

В течение длительного времени между сторонами конфликта шел переговорный процесс, состоялся консультационный саммит. Особую роль в стабилизации ситуации в Республике сыграла российская делегация. 

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Москва намерена и дальше сопровождать начавшийся в ЦАР процесс национального примирения. Свои действия российская сторона будет координировать с руководством Судана, Африканским союзом, а также на площадках Организации объединенных наций (ООН) и Совета безопасности ООН.

Стоит отметить, что в Хартуме – столице Судана – состоялись консультации между лидерами военно-политических групп ЦАР. Инициатором этих консультаций выступила российская сторона при поддержке президента Судана Омара аль-Башира. На саммите присутствовали практически все лидеры групп. Они в течение двух дней вели напряженные переговоры, и по итогу было подписано соглашение о мире. Этот документ стал ключевым элементом для мирного урегулирования в ЦАР.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Константин Шувалов, который возглавлял дипмиссию, заявил, что подписание соглашения о мире и начало переговорного процесса – "необходимый шаг для устойчивого и стабильного развития ЦАР".

Гражданская война в Республике началась еще в 1996 году. Постоянные столкновения вооруженных группировок привели страну к хаосу – произошел рост преступности и насилия, социально-экономический кризис. Кроме этого, конфликт в ЦАР унес не одну жизнь.

Участие России и активная помощь руководства Судана позволили не только организовать встречу лидеров военно-политических групп, но и начать переговорный процесс, который зародит новую жизнь в ЦАР.

Российские дипломаты и лидер Судана внесли серьезный вклад в разрешение конфликта. В ходе переговоров противоборствующим сторонам удалось определить основные принципы обеспечения безопасности, мира и согласия в стране. В качестве главных идей, закрепленных в ходе встречи, оказались: прекращение насилия, обеспечение устойчивого развития экономики, борьба с преступностью. Кроме того, благодаря достигнутым договоренностям стороны выразили согласие на дальнейшее ведение переговоров в полном соответствии с рекомендациями Африканского союза.

Согласно Хартумской декларации взаимопонимания вооруженных групп ЦАР ("Антибалака" и "Экс-Селека"), стороны подтвердили готовность обеспечивать безопасность населения, территориальную целостность и суверенитет ЦАР. Также в декларации подчеркнули приверженность соблюдать права человека, защиту гуманитарных сотрудников и свободное передвижение организаций.

Кроме того, стороны отметили роль Москвы и представителей сотрудничества Россия – ЦАР в успехе встречи, на которой было подписано соглашение о мире.

Отдел информации
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