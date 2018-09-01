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Американцы устроят провокацию в Средиземном море

Фото: GLOBAL LOOK press/US Navy
США усиливают военную группировку у берегов Сирии

Американская атомная подводная лодка "Ньюпорт-Ньюс" вошла в порт Гибралтара. В Пентагоне отметили, что это "запланированный технический визит". Однако в Минобороны России считают по-другому.

Субмарина США вооружена ракетами "Томагавк", передает издание Gibraltar Chronicle. По мнению генерал-майора Игоря Конашенкова, Вашингтон готовит провокацию в Сирии. Это станет предлогом для нанесения ракетного удара по сирийским правительственным объектам.

Ранее в Персидский залив прибыл The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух – земля" AGM-158 JASSM.

При этом в Минобороны США опровергли информацию о наращивании военной мощи у берегов САР.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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