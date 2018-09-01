Ирак закрыл воздушное пространство для ВКС России

В Багдаде не объяснили причину такого решения

Российский военно-транспортный самолет Ту-154М не пустили в воздушное пространство Ирака.

Отмечается, что воздушное судно направлялось на сирийскую авиабазу Хмеймим, однако иранские власти запретили им пролетать над страной. При этом причину такого решения они так и не объяснили, передает портал Al-Masdar.

Минобороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.

ВКС России используют воздушное пространство Ирана и Ирака для переброски самолетов в Сирию. Между Дамаском и Багдадом есть соглашение об использовании этих стран для удара по террористам.