F-35 уничтожит молния

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Истребитель F-35, которым хвастаются американцы, очень уязвим. Оказалось, что удар молнии может вывести самолет из строя.
Отмечается, что у F-35 нет должного уровня пассивной защиты от природного явления. Это связано с тем, что при создании истребителя использовались композитные материалы. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте National Interest.
В данный момент срочно тестируется Автономная логистическая информационная система, которая защитит электронику самолета от удара молнии.
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