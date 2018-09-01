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F-35 уничтожит молния

Фото: wikipedia.org
Самолет оказался не защищен от природного явления

Истребитель F-35, которым хвастаются американцы, очень уязвим. Оказалось, что удар молнии может вывести самолет из строя.

Отмечается, что у F-35 нет должного уровня пассивной защиты от природного явления. Это связано с тем, что при создании истребителя использовались композитные материалы. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте National Interest.

В данный момент срочно тестируется Автономная логистическая информационная система, которая защитит электронику самолета от удара молнии. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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