Американцы разработают самолет против России

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ВВС США получили предложение о разработке новой версии многоцелевого истребителя пятого поколения F-22.
Отмечается, что у него будут комбинированные характеристики F-22 и F-35. Кроме того, самолет получит бортовую электронику F-35, а также ряд конструктивных изменений, связанных со стелс-технологиями, передает портал Defense One.
"Компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет", – утверждают собеседники издания.
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