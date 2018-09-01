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Американцы разработают самолет против России

Фото: wikipedia.org
Истребитель создадут на основе F-22 и F-35

ВВС США получили предложение о разработке новой версии многоцелевого истребителя пятого поколения F-22.

Отмечается, что у него будут комбинированные характеристики F-22 и F-35. Кроме того, самолет получит бортовую электронику F-35, а также ряд конструктивных изменений, связанных со стелс-технологиями, передает портал Defense One.

"Компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет", – утверждают собеседники издания.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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