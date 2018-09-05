Копия немецкой ФАУ-2 совершила настоящую революцию

Холдинг "Российские космические системы" опубликовал ранее засекреченные фотографии создания первой советской баллистической ракеты Р-1. Она являлась копией немецкой ФАУ-2, которой Гитлер мечтал расквитаться с англичанами, но не успел.

Уникальные снимки начинки ракеты в одну папку собрали специалисты НИИ-885, сегодняшнего холдинга "Российские космические системы", еще в 1950 году. На снимках есть усилители-преобразователи, рулевая машина, пульт управления и другое оборудование Р-1, которое изначально держалось в строжайшей тайне. Информация была опубликована только сейчас.

Конструктором Р-1 был Сергей Королев, перед которым поставили задачу создать улучшенную копию немецкой ракеты, так как из-за спешки, в которой создавались ФАУ-2, половина из них не долетала до целей, а круговое вероятное отклонение составляло "кошмарные" 10 километров. Легендарному советскому конструктору достались после войны только обломки ФАУ-2 без чертежей, поэтому ракету практически пришлось делать с нуля. Но он справился. Будущий академик еще до войны предлагал военным похожие разработки, однако тогда их посчитали "чистым бредом". Но немцы помогли.

Р-1 получилась несколько точнее, летала дальше немецкой на 20 км, но также могла "увильнуть" в сторону километров на восемь. Тем не менее это был огромный задел для создания следующих ракет. Оружие воспринимали в армии поначалу с недоверием.



Немало шуток возникало в связи с тем, что Р-1 летала на чистом спирте, который нужно было заливать тоннами. Академик Борис Черток вспоминает в своей книге, что, узнав об этом, один из боевых генералов воскликнул: "Что вы делаете? Заливаете в ракету более четырех тонн спирта. Да если дать моей дивизии этот спирт, она любой город возьмет с хода. А ракета ваша в этот город даже не попадет! Кому же это нужно?"