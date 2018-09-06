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Русские сойдутся с китайцами в Бурятии

Фото: utro.ru
Самая зрелищная часть учений пройдет в 200 км от китайской границы

На готовящихся маневрах "Восток-2018" две армии Центрального военного округа будут противостоять на полигоне Цугол в Забайкальском крае трем объединениям Восточного военного округа и боевым частям Китая и Монголии. В тактических эпизодах, кроме традиционных видов вооружений и техники, военные применят робототехнику, беспилотники. А командиры штабов – автоматизированные системы управления с оглядкой на сирийский опыт. Об этом на брифинге в Минобороны, посвященном маневрам, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, на Цуголе будут "сражаться" 25 тысяч российских военнослужащих, задействовано 7 тыс. единиц вооружений и военной техники, 250 самолетов и вертолетов. Кроме того, на на Цуголе ждут все 3500 китайцев, которые приехали на маневры. Это будет самая зрелищная часть "Восток-2018"

Фото: utro.ruАктивная фаза учений пройдет с 11 по 17 сентября. Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах войск ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, а также Авачинского и Кроноцкого заливов.

На первом этапе, продолжительностью двое суток, военные спланируют свои действия. А затем, в течение пяти суток два "игрока" постараются одержать верх один над другим.

В ходе второго этапа стороны отработают массированные авиаудары, отражение крылатых ракет в Охотском море и Северо-западной части Тихого океана. А также удары по корабельным группировкам и силам морского десанта.

Большой размах учений вызвал беспокойство в Токио. Японский журналист поинтересовался затронут ли учения Курильские острова. Однако Герасимов заверил японца, что в этом районе никаких маневров не будет.


Андрей ШЕРЫХАНОВ
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