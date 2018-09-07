Американцы пытались перехватить Ту-95

Самолеты США сопровождали наши бомбардировщики у берегов Аляски

Американские истребители F-22 уже второй раз за год поднялись на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95. В этот раз это случилось в районе Аляски. Об этом рассказал представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкл Кучарек.

По его словам, F-22 сопровождали российские самолеты пока те не покинули зону противовоздушной обороны США. При этом Кучарек не ответил, нарушали ли Ту-95 воздушное пространство Канады или Америки, передает издание Washington FreeBeacon.

В Вашингтоне считают, что бомбардировщики участвовали в учениях "Восток-2018" и отрабатывали учебные атаки по системе ПРО на Аляске. Кроме того, Пентагон пристально следит за военными на Дальнем Востоке, напоминает "Свободная пресса".