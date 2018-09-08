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Американцы научились уничтожать "Кинжалы"

Фото: wikipedia.org
США разработали перехватчик гиперзвукового оружия

Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA разработало концепт перехватчика Glide Breaker. Отмечается, что он способен бороться с гиперзвуковым оружием России и Китая.

По словам разработчиков, летательный аппарат уничтожит ракеты с помощью кинетического перехвата.

"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", – цитирует представителя военного агентства издание The Drive.

При этом американцы испугались российской разработки "Кинжал" и хотят как можно быстрее создать перехватчик, который обеспечит стране безопасность.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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