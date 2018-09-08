Американцы научились уничтожать "Кинжалы"

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Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA разработало концепт перехватчика Glide Breaker. Отмечается, что он способен бороться с гиперзвуковым оружием России и Китая.
По словам разработчиков, летательный аппарат уничтожит ракеты с помощью кинетического перехвата.
"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", – цитирует представителя военного агентства издание The Drive.
При этом американцы испугались российской разработки "Кинжал" и хотят как можно быстрее создать перехватчик, который обеспечит стране безопасность.
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