Документы о Курской битве рассекретили

В частичном доступе оказались и подробности о танковом сражении под Прохоровкой

Гриф секретности сняли с некоторых документов военных лет. Все, кто интересуется историей, смогут больше узнать о подвигах советских танкистов, увидеть различные карты и схемы.

Публикация появилась на сайте Минобороны России. Проект приурочен ко Дню танкиста. Среди различных приказов и сводок есть также и документы, посвященные Курской битве и крупнейшему встречному танковому сражению Великой Отечественной войны, которое произошло под Прохоровкой.