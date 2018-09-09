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Документы о Курской битве рассекретили

Битва на Курской дуге. Фото: ТАСС
В частичном доступе оказались и подробности о танковом сражении под Прохоровкой

Гриф секретности сняли с некоторых документов военных лет. Все, кто интересуется историей, смогут больше узнать о подвигах советских танкистов, увидеть различные карты и схемы.

Публикация появилась на сайте Минобороны России. Проект приурочен ко Дню танкиста. Среди различных приказов и сводок есть также и документы, посвященные Курской битве и крупнейшему встречному танковому сражению Великой Отечественной войны, которое произошло под Прохоровкой.

Виктория БАЛАЯН
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