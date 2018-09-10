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Су-35С показал свою минимальную скорость

Фото: mil.ru
Самолет удивил даже искушенных зрителей

В преддверие IV Восточного экономического форума во Владивостоке прошел показательный полет лучшего на данный момент российского истребителя Су-35С.

Выступление, видео с которого опубликовал телеканал "Звезда", интересно прежде всего тем, что истребитель продемонстрировал на нем свою минимальную скорость 200 км/ч, с которой обычно летают легкомоторные самолеты.

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Затем Су-35С, которым управлял ас пилотажной группы "Соколы России" Виктор Заев, также на "малых ходах" сделал петлю Нестерова и "бочку". Всего в выступлении участвовало четыре истребителя Су-35С.


Александр ИЛЬИН
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