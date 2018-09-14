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А-100 оставит НАТО не у дел

Фото: ТАСС
США увидели серьезную угрозу в новых самолетах ДРЛО РФ

Новые российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер", первый из которых совершил полет год назад, всерьез обеспокоили Северо-атлантический альянс. К слову, намного больше, чем Су-57 или перспективный истребитель-перехватчик, которого пока нет в помине.

На Западе прекрасно осознают важность самолетов ДРЛО для боевой авиации. Ведь именно они наводят истребители на наземные, воздушные и надводные цели.

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На данный момент у США порядка тридцати модернизированных "Боингов" Е-3B/C/G/. Один такой самолет, летая на высоте 9000 м, способен контролировать территорию площадью 300 тыс. квадратных километров. Три Е-3С могут осуществлять постоянный радиолокационный контроль над все Центральной Европой.

Аналогичные самолеты, правда не так глубоко модернизированные, есть у ВВС Великобритании, Франции, однако американцы часто гостят на своих европейских базах, поэтому механизм нанесения ударов с помощью Е-3 отработан до автоматизма.

Фото: wikipedia.orgУ России летает только 7 самолетов ДРЛО А-50 и еще 9 находятся на хранении. Сейчас эти самолеты устарели, их нужно модернизировать, поэтому, на базе "пятидесятого" в Ульяновске создали А-100 с современным радиолокационным оборудованием и новыми мощными двигателями ПС-90А-76.

Пока есть только один самолет – он проходит испытания. Комплекс А-100 использует антенны с активной фазированной решеткой. При этом радиолокационная антенна совершает оборот каждые пять секунд, что обеспечивает хорошую оперативность.

Журнал The National Interest считает, что новый российский комплекс похож на американский Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye, поэтому представляет серьезную угрозу для НАТО,

А-100 будет наводить на цели истребители Су-35С, Су-30МКИ и в перспективе Су-57, которые будут особенно опасны в связке с самолетом ДРЛО.

По мнению экспертов, российский самолет, обладающий мощными панорамными обзорными радарами и современными компьютерами, может контролировать сотни километров воздушного пространства. А самолеты нового поколения, вроде Су-57, могут использовать А-100 как воздушный командный пункт для уничтожения важнейших стратегических объектов, вроде пусковых установок и комплексов ПРО.

Новейший американский самолет ДРЛО E-3G Block 40/45 оборудован радарной системой Northrop Grumman APY-2, с пассивной фазированной решеткой, поэтому теоретически российский самолет может даже превзойти американский Е-3. Вопрос только в том, как быстро русские смогут построить достаточное количество А-100. По данным СМИ, серийное производство этих самолетов начнется в 2020-2021 годах.

Александр ИЛЬИН
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