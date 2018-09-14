"Летающая крепость" примеряется к удару по РФ

В-52 полетал над Восточной Европой

Стратегический бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие, максимально приблизился к границам РФ, когда совершил перелет из Великобритании в воздушное пространство Румынии и обратно. Для самолета радиусом действия более 7 тыс. км, это почти "разведка в российском тылу", так как по приказу командира самолет мог буквально за пару часов пересечь границу РФ.

Во времена Холодной войны американцы специально поднимали в небо В-52 с ядерным оружием и они постоянно кружили, заправляясь в небе, чтобы в любой момент полететь бомбить СССР. До того американцы еще не дошли, но уже прорабатывают варианты переброски стратегических бомбардировщиков в Восточную Европу для нанесения бомбовых ударов по России.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, отслеживающих передвижение воздушных судов, В-52 с бортовым номером 61-0015 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Англии. А его маршрут проходил над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией и Венгрией. При этом, как полагается, его сопровождал заправщик KC-135.

В НАТО уже объявили, что целью полета была "демонстрация способности быстрого развертывания союзных сил НАТО в Юго-Восточной Европе".

5 сентября два бомбардировщика В-52Н прилетели из Луизианы в Фэрфорд для участия многонациональных военных учениях "Эмпл Страйк" в Чехии. Маневры прошли с 3 по 14 сентября и объединили 19 стран НАТО. В частности, военные отрабатывали взаимодействие наземных авиационных наводчиков с экипажами самолетов.



В настоящее время B-52 могут вооружаться всеми ядерными бомбами серии В-61, в том числе последними, "двенадцатой" модификации, которая еще проходит испытания. Кроме того, бомбардировщик может нести высокоточные крылатые ракеты большой дальности JASSM-ER и большое количество корректируемых бомб. Практически все новое оружие, включая гиперзвуковое, испытывается в США на "Летающей крепости".