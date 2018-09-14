Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Летающая крепость" примеряется к удару по РФ

Фото: flickr.com/PROWilson Hui
В-52 полетал над Восточной Европой

Стратегический бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие, максимально приблизился к границам РФ, когда совершил перелет из Великобритании в воздушное пространство Румынии и обратно. Для самолета радиусом действия более 7 тыс. км, это почти "разведка в российском тылу", так как по приказу командира самолет мог буквально за пару часов пересечь границу РФ.

Во времена Холодной войны американцы специально поднимали в небо В-52 с ядерным оружием и они постоянно кружили, заправляясь в небе, чтобы в любой момент полететь бомбить СССР. До того американцы еще не дошли, но уже прорабатывают варианты переброски стратегических бомбардировщиков в Восточную Европу для нанесения бомбовых ударов по России.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, отслеживающих передвижение воздушных судов, В-52 с бортовым номером 61-0015 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Англии. А его маршрут проходил над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией и Венгрией. При этом, как полагается, его сопровождал заправщик KC-135.

В НАТО уже объявили, что целью полета была "демонстрация способности быстрого развертывания союзных сил НАТО в Юго-Восточной Европе".

Фото: flickr.com/manhhai5 сентября два бомбардировщика В-52Н прилетели из Луизианы в Фэрфорд для участия многонациональных военных учениях "Эмпл Страйк" в Чехии. Маневры прошли с 3 по 14 сентября и объединили 19 стран НАТО. В частности, военные отрабатывали взаимодействие наземных авиационных наводчиков с экипажами самолетов.

В настоящее время B-52 могут вооружаться всеми ядерными бомбами серии В-61, в том числе последними, "двенадцатой" модификации, которая еще проходит испытания. Кроме того, бомбардировщик может нести высокоточные крылатые ракеты большой дальности JASSM-ER и большое количество корректируемых бомб. Практически все новое оружие, включая гиперзвуковое, испытывается в США на "Летающей крепости".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними

Петров и Боширов пропали после интервью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей