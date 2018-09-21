Самый секретный корабль РФ вернулся из отпуска

"Маршал Крылов" получил новое оборудование

Тихоокеанскому флоту после модернизации передали единственный оставшийся в составе ВМФ РФ так называемый "корабль звездных войн" – "Маршал Крылов". Второго, "Маршала Неделина", давно разрезали на металлолом.

Во многом благодаря "Крылову" Россия успешно провела испытания ракет "Тополь" и "Булава". Экипаж корабля на уникальном оборудовании измерял параметры боевых блоков носителей и следил за точностью ракет. Так, в 2011 г. с корабля отследили попадание боевых блоков "Булавы" в точку в Тихом океане на максимальную дальность. Если бы не было этого уникального оборудования, военные просто не знали бы, насколько хорошей получилась ракета.

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В 2014 г. "Маршала Крылова" отправили на модернизацию, демонтировали знаменитый "шарик", то есть радиопрозрачный сферический кожух, ставший визитной карточкой некогда сверхзасекреченного корабля. Отчасти таким он остается до сих пор.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в главкомате ВМФ, работы по модернизации практически завершены. На "Крылова" установили новый кормовой антенный комплекс, отремонтировали главные и вспомогательные двигатели. А также штурманское и радиотехническое оборудование. Подробности не сообщаются.

Более того, уже состоялись пробные испытания в ходе недавних маневров "Восток-2018", вероятно, корабль замерял пуски ракет с боевых кораблей.



По данным источника, после завершения всех работ "Крылов" станет корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота. Но, по данным СМИ, его планируется еще использовать в интересах космодрома Восточный.

Как известно, корабли проекта 1914.1, последним из которых является "Крылов", способны обеспечивать выход на орбиту космических аппаратов и воздушно-космических средств, анализировать работу разгонных блоков, а также спасать космонавтов, если они спускаются на воду.

Для этого на "Крылове" есть специальное бортовое подъемное устройство. Оно было использовано в 1992 г. в Сиэтле для подъема спускаемого аппарата "Ресурс-500", запущенного с космодрома Плесецк. Тогда 7-балльный шторм сильно затруднил поиски космонавтов, но российский корабль справился с этой задачей.