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Россия создаст уникальный флот

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Американцы признались в неспособности противостоять новой разработке

Россия создаст флот подлодок с гиперзвуковыми ракетами. Это случится уже в 2024 году, рассказал источник, знакомый с отчетами американской разведки.

По его словам, через 6 лет количество новейших субмарин доведут до 8. При этом Россия, как утверждает источник, специально для этой цели сократила расходы на модернизацию надводного флота, передает телеканал CNBC.

Журналисты отмечают, что гиперзвуковые ракеты установят на "Борей 2" или "Борей-А". Только одна из таких подлодок сможет запустить до 200 подобных снарядов. Такой угрозе, американцы не смогут ничего противопоставить, считает телеканал. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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