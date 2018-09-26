Главная угроза: ядерный потенциал России напугал американцев

Вашингтон спешно готовится противостоять внезапному "нападению" Москвы

Ядерный потенциал России является первостепенной угрозой для США. Об этом рассказал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

По его словам, безопасности Америки угрожает не только Москва, но также и Пекин, и Пхеньян, однако последние представляют опасность в меньшей степени.

"Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России", – цитирует Мэттиса ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что в последнее время напряженность в мире спала, поэтому о ядерном потенциале других стран упоминают гораздо меньше. Несмотря на это Мэттис отметил, что Вашингтону необходимо укреплять свою оборону, чтобы сдерживать "агрессию" Москвы и не допустить начала войны.

Ранее американский министр назвал Россию главной угрозой для НАТО, а также добавил, что Пентагон будет сотрудничать с Кремлем исключительно в политической сфере, напоминает РИА ФАН.