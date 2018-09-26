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Америке предрекли крах из-за союза России и Китая

Фото: kremlin.ru
Пентагон зря отнесся к альянсу двух стран с пренебрежением

Несмотря на то что ряд экспертов поставил под сомнение военный союз России и Китая, например, журнал The National Interest или глава Пентагона Джеймс Мэттис, авторитетное американское издание Foreign Affairs призывает не спешить делать выводы.

На Западе есть устоявшееся мнение, что недоверие между Россией и Китаем слишком глубоко для достижения общих стратегических целей. И никакие совместные военные маневры вроде "Восток-2018" не показатель: страны быстренько разойдутся, как только запахнет порохом по-настоящему.

Однако, по мнению авторов Foreign Affairs, так думать неправильно и даже опасно для Запада. Углубление военных связей между двумя бывшими соперниками вполне реально и может перевернуть с ног на голову стратегию США, разрабатываемую на протяжении полувека.

У России и Китая есть общая граница протяженностью почти в тысячу километров, и после пограничного конфликта на острове Даманский, где стороны потеряли сотни людей, страны научились ценить мирную обстановку.

В 80-х годах прошлого века Москва и Пекин произвели демилитаризацию приграничных районов, а в 2004 г. окончательно разрешили территориальные споры.

Страны объединяет конфронтация с США. У России она связана непосредственно с ситуацией на Украине и войной в Сирии, а Пекин близок к экономической войне с США и все еще надеется отбить Тайвань из-под крыла Соединенных Штатов.

Китай и Россия экономически взаимозависимые, Пекин покупает нефть, газ, лес. С 2010 г. Китай занимает первое место среди торговых партнеров России.

Наконец, оба государства ценят стабильность и резко выступают против иностранного вмешательства, которое осуществляют, в первую очередь, США. По мнению Москвы, Вашингтон активно поддержал Майдан в Киеве в 2014 г., который привел к власти антироссийских политиков. А Китай обвиняет США в посягательствах на Гонконг и держит зуб на американцев за Тайвань, считая его китайским, о чем было упомянуто выше.

Тем не менее недоверие между двумя странами осталось, и связано оно с демографическим дисбалансом между малонаселенным Дальним Востоком и граничащими с Россией провинциями Китая, в которых проживает 120 миллионов человек. В Москве опасаются китайских мигрантов, которые могут просто ассимилироваться на российских территориях. Однако в результате проведенных исследований выяснилось, что китайцев в РФ не более 600 тысяч, что вполне приемлемо для такой большой страны. Тем более, что большинство из них проживают в европейской части России, а не на Дальнем Востоке. Рост зарплат в Китае, а также снижение курса рубля после 2014 г. сделали РФ не такой привлекательной для китайских "гастарбайтеров".

Заимствование военных технологий Китаем у России также, по версии издания, слишком надуманная проблема.

Фото: wikipedia.org/GG001213 Пекин действительно увозил документацию военной техники и вооружений пачками из России и Украины в начале 1990-х. Но сейчас китайцы сами строят современные самолеты и корабли, а Россия поставляет им новейшие ЗРК С-400 и свои лучшие истребители Су-35С. Эта техника сильно обеспокоила Пентагон.

Разведки двух стран, вероятно, обмениваются данными о деятельности ЦРУ. На маневрах "Восток-2018" вооруженные силы обеих стран отработали взаимодействие, хотя китайский контингент и не был столь значительным.

Конечно, Китай вовсе не хочет втягиваться в войну с США, если она вдруг начнется по вине Москвы или Вашингтона. Равно как и в Кремле не собираются ссориться со своими партнерами Вьетнамом и Индией, который являются потенциальными противниками Поднебесной.

Поэтому стороны готовы вместе противостоять США в экономическом плане. Военный конфликт не нужен никому, в этом смысле страны предпочтут вести так называемую "гибридную войну" и отстаивать свои интересы на нейтральных территориях.

Александр ИЛЬИН
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