Армию Сербии привели в полную боеготовность

Приказ отдал президент Александр Вучич

Решение лидер страны принял после попытки захвата албанцами ГЭС в Косове.

60 косовских спецназовцев окружили подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе". Ее контролирует Белград. Также албанцы захватили центр экологии и спорта. Он расположен близ плотины на севере края.

Приказ главы Сербии передали начальнику генерального штаба армии. Все подразделения МВД привели в полную боеготовность. Об этом сообщает агентство Танюг.