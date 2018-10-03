Спецназ получит свою "Катюшу"

Уникальная РСЗО будет компактнее "Града"

У российских десантников, морских пехотинцев и спецназовцев в скором времени появится собственная реактивная система залпового огня. Она будет меньшего калибра, чем "Град", и сможет уничтожать цели не только на земле, но и в воздухе, то есть работать как зенитка.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на директора "Техмаша" Александра Кочкина, в концерне уже определились с обликом малокалиберной РСЗО и в ближайшее время представят эскиз Минобороны РФ. По его словам, "Техмаш" даже начал прорабатывать кооперацию предприятий, на которых может производиться комплекс.

РСЗО вооружат спецснарядами и уже используемыми в армии неуправляемыми авиаракетами калибра 50-80 миллиметров. Комплекс сможет уничтожать вертолеты и беспилотники на дальности 1,5-2 км и высоте до 1 километра. Название для перспективного комплекса пока еще не придумали. К слову, таких малокалиберных РСЗО не строили ни в СССР, ни с современной России.