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Трамп продал норвежцам самолет будущего

Фото: flickr.com/Insomnia Cured Here
Американский лидер оговорился и напомнил про "суперстелс"

Если верить Трампу, то в ноябре Норвегия получит истребители будущего – F-52 – наряду с F-35. Случайно оговорившись и анонсировав поставку в Скандинавию несуществующих самолетов из компьютерной игры Call of Duty – возможно, в нее играл сын президента или даже он сам, Трамп, сам того не зная, "разворошил" старую тему. Оказывается, такой самолет был, но, как и многие перспективные разработки, был "завернут" Пентагоном.

Как пишет The National Interest, в конце 1980-х гг. секретный отдел Lockhhed Martin Skunk активно работал над палубной версией YF-22, который впоследствии стал F-22. В это время в рамках программы Naval Advanced Tactical Fighter (NATF) инженеры разработали AF-X. По словам руководителя программы Шерма Маллина, это был стелс, выполненный по схеме "летающее крыло", с большим радиусом действия благодаря отличному планеру.

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Но, к сожалению или счастью, Пентагон в конечном итоге предпочел программу Joint Strike Fighter, то есть сухопутный истребитель, на базе которого можно было бы создать и палубный. Этого так и не произошло – военные выбрали F-22, забраковав прекрасный YF-23.

Фото: flickr.com/Robert SullivanА для авианосцев и морских пехотинцев приберегли F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Конечно, наработки AF-X пригодились в разработке палубных беспилотников, которые пока ВМС США решили использовать в качестве заправщиков. Но проект самолета был "зарублен" на корню – истребитель перекочевал в компьютерную игру, хотя о нем периодически вспоминают эксперты и бывшие военные.

Что касается Трампа, то американский лидер давно известен своими резонансными высказываниями то о несуществующих странах, то о незаключенных контрактах. Так, летом прошлого года американский лидер "продал" финнам истребители F-18, правда, в Хельсинки об этом почему-то ничего не знали.

Александр ИЛЬИН
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