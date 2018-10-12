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Ураган "Майкл" разнес базу ВВС США

Фото: tyndall.af.mil
Под удар стихии попали F-22

Ураган "Майкл" нанес сокрушительный ущерб базе ВВС США "Тиндалл" во Флориде, где, в частности, базируются истребители F-22 и F-15. Как говорится в официальном заявлении воинской части на странице в Facebook, разрушительная стихия повредила каждое строение на территории базы, причем некоторые здания придется полностью перестраивать.


На видео, который опубликовал телеканал CBS, в разрушенном ангаре можно разглядеть истребители. Военные успели их убрать внутрь, и если бы они этого не сделали, то ветер раскидал бы их точно так же, как музейные образцы, оставленные на улице. Пострадала ли современная техника, не сообщается.

Известно, что база закрыта до сих пор, электричества нет, а основные коммуникации не работают. Летчики уже запросили помощь у города, так как справиться с последствиями стихии самостоятельно им будет крайне трудно.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье Флориды днем в среду, унеся жизни как минимум шести человек. Скорость ветра достигала 250 км/час. На данный момент власти продолжают подсчитывать ущерб, который, по предварительным данным, уже составил $30 миллиардов.

Александр ИЛЬИН
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