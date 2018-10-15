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Жириновский пригрозил Израилю С-700

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Политик выдал "военную тайну"

В то время как эксперты спорят о том, располагает ли Россия комплексом С-500 или пока только испытывает отдельные ракеты к нему, лидер ЛДПР вдруг заявил о наличии у России уже следующих разработок – С-600 и С-700.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", комментируя передачу Сирии комплексов С-300, политик не стал размениваться по мелочам и сказал: "У нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух".

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Зал встретил заявление смехом, а ведущий рекомендовал Владимиру Вольфовичу не выдавать все секреты, а "то вдруг политик еще расскажет о страшной системе С-1500".

В настоящее время самой современным ЗРК средней дальности остается С-400, а С-500 пока засекречен и проходит испытания. Периодически Минобороны проводит испытания противоракет на полигонах, и, по мнению военных экспертов, они могут предназначаться для нового комплекса. Однако прототип нового ЗРК пока так и не был представлен. В мае этого года ускорить подготовку к серийному производству С-500 поручил военным президент Владимир Путин.

Что касается С-700, то российские эксперты о такой системе ничего не знают. Так, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Жириновский, безусловно, преувеличивал, когда говорил о С-600 и С-700, и оказывал таким образом "психологическое давление на Запад".

Александр ИЛЬИН
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