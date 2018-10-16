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Учебный штурмовик разбился в Саудовской Аравии

Члены экипажа погибли

На севере государства упал учебно-тренировочный штурмовик Hawk, принадлежащий королевским BBC. Выживших среди пилотов не оказалось. Об этом во вторник сообщила газета Al Khaleej.

Правоохранительные органы начали расследование по факту катастрофы. Отмечается, что самолет потерпел крушение во время тренировочной миссии в 57 км от города Табук. 

Полина ИВАНОВА
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