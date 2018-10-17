Хабаровск получил С-400

Россия защищает восточный фланг

Минобороны продолжает оснащать части ПВО новыми С-400, меняя устаревшие ЗРК. Накануне перевооружение на "Триумф" завершила воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, в пункт постоянной дислокации прибыл последний эшелон с С-400.

По теме Вооружение С-400

Местным зенитчикам техника уже знакома – они ее осваивали на специализированном полигоне "Ашулук" под Астраханью, где выполняли как электронные, так и боевые пуски ракет.

С-400 под Хабаровском, а также аналогичные комплексы во Владивостоке, которые были переброшены в город еще в декабре прошлого года, должны защитить восточную часть России. В том регионе сложилась сложная ситуация, в которой потенциально замешаны КНДР, Япония, Китай, Южная Корея и США.