Путин прокомментировал ядерный ответ России

"Мы попадем в рай, а они просто сдохнут"

Владимир Путин на форуме "Валдай" прокомментировал возможность участия России в ядерной войне. Президент подчеркнул, что в концепции РФ не такого понятия, как превентивный удар.

"Наша концепция – ответно-встречный удар. Мы готовы применить атомное оружие, только если удостоверимся, что агрессор наносит ядерный удар по России", – сказал президент.

Он напомнил, что на вооружении ВС РФ есть система СПР, которая фиксирует пуски баллистических ракет. Затем она определяет траекторию и, наконец, координаты падения боеголовок. Только после этого последует ответ, и таким образом Москва, по словам Владимира Путина, не может стать инициатором.

"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Раскаяться не успеют", – заключил президент.