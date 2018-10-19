Самолеты ВМФ РФ устарели

Китайских производителей военной техники часто критикуют за заимствование технологий, особенно российских. В советские времена Пекин с удовольствием строил пушки, танки и самолеты по образцам соседа. После распада СССР началась массовая утечка документации. А некоторую готовую и не достроенную технику китайцы просто купили у бывших советских республик. Бывший "Варяг", который мог бы сегодня составить компанию одинокому "Кузнецову", стал первым китайским авианесущим крейсером.

Но особенные отношения у китайцев сложились с советскими и российскими истребителями, которые инженеры Поднебесной копировали с особенной любовью. Например, Пекин долгие годы успешно выпускал J-7 копию легендарного советского истребителя МиГ-21.

Затем, уже в 90-е годы китайцы создали свой Су-27. Пекин закупал десятки этих самолетов, а в начале 2000-х освоил производство собственных J-11. Россия надеялась, что Китай будет собирать самолеты по лицензии, однако освоив выпуск собственных деталей, в Поднебесной решили, что их самолет ничего общего с российским не имеет, и является совершенно другой машиной.

На данный момент приходится констатировать, что Китай сам создает свои самолеты, которые по некоторым качествам превосходят российские.

Эксперты из американского журнала The National Interest сравнили палубный истребитель Су-33 и китайский J-15 на базе этой же машины. И вердикт оказался не совсем приятным для российских инженеров. Несмотря на то, что Су-33 превосходит J-15 по мощности, благодаря надежным и мощным двигателям, китайский истребитель более "продвинутый" так как оборудован относительно современными системами. Что касается Су-33, то его NI назвал "застрявшим в 90– самолетом с аналоговыми приборами и примитивным дисплеем.

С другой стороны, слабое место J-15 – это его двигатели WS-10. По данным СМИ, в 2006 и 2009 году Китай пытался купить Су-33, но переговоры зашли в тупик. В результате пришлось создавать фактически свою машину. Но что касается авионики и систем самолета, китайцы ушли вперед. Из-за простого дисплея летчики Су-33 не могут использовать высокоточные боеприпасы, а также более современные навигационные технологии. Модернизация ситуацию особенно не улучшила: самолету обновили систему управления оружием, поставили цифровые кнопки, но кабину менять не стали.



По мнению экспертов, Россия не уделяет достаточное внимание модернизации палубных истребителей, так как в ближайшей перспективе не предвидится нового авианосца. А палубник строится именно под корабль. Ранее "Сухой" предлагал разработать Су-57 для авианосцев, но инициатива повисла в воздухе.