Автомат АК признали лучшим в мире

Оружие впечатлило американцев

Российский автомат АК-74М признали одним из лучших образцов стрелкового вооружения в мире.

В рейтинге портала The National Interest оружие оказалось в числе пяти "самых опасных боевых винтовок на планете Земля". Отмечается, что в 2015 году АК модернизировали и добавили регулируемый телескопический приклад, ствольную накладку и цевье, а также улучшенный дульный тормоз.

Кроме того, в список вошли американский карабин M4, английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.

Автомат Калашникова принят на вооружение в 1949 году. Он является самым распространенным стрелковым оружием в мире.