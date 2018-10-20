Автомат АК признали лучшим в мире

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Российский автомат АК-74М признали одним из лучших образцов стрелкового вооружения в мире.
В рейтинге портала The National Interest оружие оказалось в числе пяти "самых опасных боевых винтовок на планете Земля". Отмечается, что в 2015 году АК модернизировали и добавили регулируемый телескопический приклад, ствольную накладку и цевье, а также улучшенный дульный тормоз.
Кроме того, в список вошли американский карабин M4, английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.
Автомат Калашникова принят на вооружение в 1949 году. Он является самым распространенным стрелковым оружием в мире.
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