Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Автомат АК признали лучшим в мире

Фото: wikipedia.org
Оружие впечатлило американцев

Российский автомат АК-74М признали одним из лучших образцов стрелкового вооружения в мире.

В рейтинге портала The National Interest оружие оказалось в числе пяти "самых опасных боевых винтовок на планете Земля". Отмечается, что в 2015 году АК модернизировали и добавили регулируемый телескопический приклад, ствольную накладку и цевье, а также улучшенный дульный тормоз.

Кроме того, в список вошли американский карабин M4, английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.

Автомат Калашникова принят на вооружение в 1949 году. Он является самым распространенным стрелковым оружием в мире.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Войну в Донбассе можно остановить за считанные часы

С громким заявлением выступил уходящий с поста замглавы СММ Хуг

На грани бреда: интриги Запада против россиян набирают обороты

В этот раз с обвинениями выступили американцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей