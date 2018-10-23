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США: С-400 эффективен только с С-300

Фото: wikipedia.org/Russian Ministry of Defence
Системы должны работать в комплексе

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 действительно эффективен в комплексе с новейшими модификациями С-300 и другими системами. Если брать С-400 в отдельности, то это просто хороший мобильный ЗРК, предназначенный для войск ПВО. Неслучайно русские и не думают списывать со счетов С-300 и продолжают модернизировать эти комплексы.

К таким выводам пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав эволюцию советских и российских ЗРК. Уже в С-300 использовалась компактная многоканальная система для направления противоракет на разные цели, а затем эта технология только совершенствовалась.

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А существенным плюсом именно С-400 стала возможность использования сразу четырех типов противоракет. Это делает систему намного более гибкой, чем предыдущие версии. Зарядить "Триумф" можно как противоракетами для С-300, так и дальнобойными 40Н6, которые только недавно начали поступать в войска.

Как напоминает "Свободная пресса",  С-400 может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Александр ИЛЬИН
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