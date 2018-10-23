Под Петербургом спустили на воду "Бурю" с "Калибрами"

Дизели на корабль пока так и не поставили

В Ленинградской области на заводе "Пелла" спустили на воду "Бурю" – четвертый малый ракетный корабль (МРК) "Каракурт", вооруженный "Калибрами". Кроме того, МРК один из первых получит вместо артустановок АК-630 долгожданный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М", которого давно заждались на флоте.

Как сообщает Flotprom, на торжественную церемонию позвали работников завода, конструкторов и моряков. А среди почетных гостей были начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа капитан I ранга Павел Печковский, заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан I ранга Михаил Краснопеев, главный советник президента ОСК по военному кораблестроению Виктор Чирков, а также главный инженер ЦМКБ "Алмаз" Константин Голубев.

По плану "Бурю" достроят на ходу и передадут флоту в 2020 году. Однако есть проблема. В настоящий момент ПАО "Звезда" еще не поставила дизели М507 для корабля. В сентябре этого года ряд СМИ даже сообщил, что рассматривается вариант установки на МРК китайских дизелей CHD622V20CR. Однако позже эта информация не подтвердилась, а источники в отрасли заявили, что подобный "альтернативный вариант" может ухудшить ходовые качества корабля, так как "Каракурт" изначально строится под отечественный дизель.



Кроме "Звезды", дизель для "Каракурта" способен делать Кингисеппский машзавод, входящий в концерн "Калашников".

Малые ракетные корабли "Каракурт" призваны частично заменить фрегаты проекта 22350, часть которых простаивает без украинских турбин, пока завод в Рыбинске не наладит производство аналогичных. Военные эксперты отмечают хорошие ходовые качества корабля и современное оборудование, включая радар с четырьмя фазированными антенными решетками. Но вместе с тем отмечают, что это корабль ближней морской зоны и полноценно заменить фрегат он, конечно же, не сможет.