Самолет Люфтваффе рухнул в Калифорнии

Авария спровоцировала многокилометровую пробку

Курьезный случай произошел накануне в Лос-Анджелесе. На оживленное шоссе 101 аварийно рухнул самолет Второй мировой войны SNJ-5 с крестами на крыльях. От удара у него отвалился хвост, а затем машина загорелась. При этом летчик выжил и даже сумел сам выбраться из машины. Между тем водители могли наблюдать картину, которая была бы скорее типична для 1941 года, но не 2018-го. Воткнувшийся носом в асфальт самолет Люфваффе дымился прямо посреди шоссе, спровоцировав огромную пробку

LA News Vintage German World War II Plane Explodes in Flames on Fwy https://t.co/kUVyZ7X8y8 pic.twitter.com/GsuXMe7ii1 — Los Angeles News (@LosAngeles_NC) 23 октября 2018 г.

Как сообщает NBC Los Angeles, самолет принадлежал клубу "Эскадрилья Кондор", который нередко принимает участие в парадах и исторических реконструкциях. Теперь полицейским предстоит выяснить нарушал ли летчик "правила дорожного движения" или ничего не мог поделать, когда машина вдруг потеряла управление.

Интересно, что сам самолет SNJ-5 – американского производства и никогда не был на вооружении Люфтваффе. На нем тренировались летчики-истребители ВВС США с 30-х годов прошлого века.