Боевая сова РФ будет охотиться на танки

Военные маскируют беспилотники под птиц

В России создали "пернатые беспилотники", которые можно использовать как для разведки, так и для отпугивания птиц на аэродромах. Действующий образец полярной совы представил на "Интерполитех-2018" не кто-нибудь, а Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Как рассказал в интервью "Российской газете" представитель военного учебного заведения подполковник Артур Шубин, биоморфная сова сможет выслеживать танки, бронетехнику, ракетные комплексы и любые другие объекты противника.

Для этого на "Сове" установлена лазерная аппаратура целеуказания. При обнаружении цели включается подсветка, и происходит наведение высокоточного оружия. "Птица" работает на электродвигателях, вот только крыльями не машет, поэтому вычислить БПЛА в принципе можно.

Другой важный момент – сможет ли "пернатый беспилотник" летать в темное время суток, ведь, как известно, сова охотится ночью, рано утром или вечером, а неестественно летящая птица в небе днем обязательно вызовет подозрения.

Кстати, создали специалисты и дневного хищника – "Сокола". Его, в частности, планируется использовать на аэродромах для отпугивания птиц, которые издавна доставляют немало хлопот летчикам.