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Россия прикрыла границу секретными "Самаркандами"

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD Russia
Информацию о его предназначении до сих пор скрывают

Министерство обороны РФ разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" в Калининграде и Белоруссии.

Отмечается, что 13 установок разместили также в Архангельской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае и Еврейской автономной области, передает "Интерфакс".

При этом комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота РФ. Минобороны до сих пор не раскрыло информацию о назначении и характеристиках "Самарканд".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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