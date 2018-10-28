Россия прикрыла границу секретными "Самаркандами"

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Министерство обороны РФ разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" в Калининграде и Белоруссии.
Отмечается, что 13 установок разместили также в Архангельской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае и Еврейской автономной области, передает "Интерфакс".
При этом комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота РФ. Минобороны до сих пор не раскрыло информацию о назначении и характеристиках "Самарканд".
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