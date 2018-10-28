Секретный беспилотник США случайно нашли по фотографиям

Нибиру
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Обнаружена мумия пришельца с Нибиру
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
134 новости
Пользователи в Сети активно исследовали секретную базу ВВС США Тонопа, которая находится в Неваде.
Через специальное приложение они увидели необычный летательный аппарат. При этом его очертания были специально размыты. Военный обозреватель Тайлер Рогоуэй считает, что найденный объект похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel. Однако, на фото размах его крыльев достигает 25 метров, передает "Российская газета".
Спутниковые снимки базы ВВС США Тонопа. Фото The Drive/Google Maps. pic.twitter.com/FcYuXF3sm6— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 октября 2018 г.
Американские военные пока никак не отреагировали на эту информацию.
Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты
Речь о топливной магистрали зашла как бы между делом