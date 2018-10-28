Секретный беспилотник США случайно нашли по фотографиям

Размах крыльев воздушного судно достигает 25 метров

Пользователи в Сети активно исследовали секретную базу ВВС США Тонопа, которая находится в Неваде.

Через специальное приложение они увидели необычный летательный аппарат. При этом его очертания были специально размыты. Военный обозреватель Тайлер Рогоуэй считает, что найденный объект похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel. Однако, на фото размах его крыльев достигает 25 метров, передает "Российская газета".

Спутниковые снимки базы ВВС США Тонопа. Фото The Drive/Google Maps. pic.twitter.com/FcYuXF3sm6 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 октября 2018 г.

Американские военные пока никак не отреагировали на эту информацию.