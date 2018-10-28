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Секретный беспилотник США случайно нашли по фотографиям

Фото: GLOBAL LOOK press/Majdi Fathi
Размах крыльев воздушного судно достигает 25 метров

Пользователи в Сети активно исследовали секретную базу ВВС США Тонопа, которая находится в Неваде.

Через специальное приложение они увидели необычный летательный аппарат. При этом его очертания были специально размыты. Военный обозреватель Тайлер Рогоуэй считает, что найденный объект похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel. Однако, на фото размах его крыльев достигает 25 метров, передает "Российская газета".

Американские военные пока никак не отреагировали на эту информацию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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