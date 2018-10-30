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"Торнадо" сотрет террористов в порошок

Фото: mil.ru
В ходе маневров использовалось самое современное вооружение

На Кавказе прошли антитеррористические учения, в ходе которых были отработаны удары систем залпового огня "Торнадо-Г" и ракетных комплексов "Штурм-С".

Как сообщает телеканал "Звезда", мотострелки, разведчики и артиллеристы вели оборону против условного противника, переходили в наступление, а также захватывали и удерживали выгодные рубежи.

Врага имитировали 200 мишеней, в том числе движущихся. "Террористов" уничтожили с помощью систем "Торнадо-Г" и "Штурм-С", а также гранатометов, минометов и боевых машин пехоты БМП-3.

Валентина МАЙОРОВА
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