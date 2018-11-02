Армию РФ спешно вооружили С-400

Испытания ЗРК прошли в условиях, приближенных к боевым

Минобороны досрочно приняло заключительный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Торжественная церемония передачи очередного, заключительного в текущем году полка "четырехсотки" прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", – рассказали РИА "Новости" в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".

Отмечается, что передача техники прошла на полигоне, на котором были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф" разработана для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет противника. Ее также можно применять против наземных объектов. Дальность действия С-400 равна 400 км, система может сбивать цели на высоте до 30 километров.

"Триумфы" стоят на вооружении армий России, Турции и Китая, также С-400 будут поставляться в Индию.