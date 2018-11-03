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Российский военный корабль напугал латвийцев

Фото: Planet Observer/UIG
Судно заметили вблизи границ страны

Вооруженные силы Латвии заявили, что наш корабль обнаружили в эксклюзивной экономической зоне в 13 морских милях от территориальных вод.

"…военно-морские силы 3 ноября идентифицировали корабль поддержки подводной лодки "СС-750" класса "Каштан" Вооруженных сил России", – сообщают НВС в Twitter.

Никаких поводов для паники, впрочем, российская сторона не давала. Однако в Латвии любят считать военные корабли и самолеты РФ, которые, к слову, передвигаются, не нарушая международно-правовых норм.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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