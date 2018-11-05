Фрегат "Адмирал Макаров" присоединится к ВМФ в Средиземном море

Корабль уже вышел из Севастополя

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" пополнит соединение ВМФ в Средиземном море. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Отмечается, что корабль уже вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы, передает РИА "Новости".