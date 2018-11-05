Фрегат "Адмирал Макаров" присоединится к ВМФ в Средиземном море

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" пополнит соединение ВМФ в Средиземном море. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Отмечается, что корабль уже вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы, передает РИА "Новости".
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