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Фрегат "Адмирал Макаров" присоединится к ВМФ в Средиземном море

Корабль уже вышел из Севастополя

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" пополнит соединение ВМФ в Средиземном море. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Отмечается, что корабль уже вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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