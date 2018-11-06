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Минобороны опубликовало видео полета Су-57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Два истребителя сняли с рампы транспортника Ан-12

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором запечатлена пара российских истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты настолько близко подошли к рампе транспортника Ан-12, что можно разглядеть лицо пилота, которое, скорее всего, принадлежит Герою России летчику-испытателю Сергею Богдану.


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Ранее самолет снимали только в полете сбоку либо на земле, поэтому видео получилось действительно захватывающим. Ожидается, что первая партия Су-57 поступит в войска в 2019 году. Пока Минобороны заказало 12 истребителей. 

Александр ИЛЬИН
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