Испытали на славу: у Су-57 отвалилось крыло

Самолет протестировали в лаборатории на максимальные нагрузки

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры разрушения композитного крыла истребителя Су-57. Для того чтобы выяснить, насколько конструкция соответствует заданным характеристикам, на крыло установили множество захватов, которые начали буквально гнуть его в разные стороны. При нагрузке в 104% крыло не выдержало и треснуло у самого основания.

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Интересно, что инженеры ждали хлопка несколько раньше. Считается, что идеальный показатель 99-104%, если крыло и дальше не будет разрушаться, значит конструкторы слишком утяжелили планер, и это не очень хорошо.

В воздухе такие нагрузки крайне редки даже в аварийных ситуациях. Поэтому летчиков-испытателей допустили к полетам на Су-57 при проверке на 80%.