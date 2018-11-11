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Солдаты Германии планировали массовый расстрел политиков

Фото: www.globallookpress.com/ Axel Heimken
Они хотели отомстить тем, кто якобы виновен в упадке страны

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло жуткий заговор. Военные планировали расстрелять некоторых высокопоставленных политиков страны.

Группировка состояла из военнослужащих бундесвера, спецназовцев и членов ассоциации элитных солдат Uniter. Отмечается, что они планировали в "день икс" собрать всех политиков, которые, по их мнению, причастны к развалу страны, и убить их. При этом среди жертв числился глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, передает Focus.

Солдаты тщательно готовились к "операции" и запасались оружием, боеприпасами и топливом. В данный момент всех подозреваемых задержали.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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