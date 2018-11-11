Солдаты Германии планировали массовый расстрел политиков

Нибиру
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
140 новости
Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло жуткий заговор. Военные планировали расстрелять некоторых высокопоставленных политиков страны.
Группировка состояла из военнослужащих бундесвера, спецназовцев и членов ассоциации элитных солдат Uniter. Отмечается, что они планировали в "день икс" собрать всех политиков, которые, по их мнению, причастны к развалу страны, и убить их. При этом среди жертв числился глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, передает Focus.
Солдаты тщательно готовились к "операции" и запасались оружием, боеприпасами и топливом. В данный момент всех подозреваемых задержали.
Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву
Страну продали Западу за грабительские кредиты