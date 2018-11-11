Британцы посмеялись над учениями НАТО

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В Норвегии прошли самые масштабные учения НАТО с момента окончания холодной войны. Британские эксперты считают, что это никак не напугало Россию и все это является посмешищем.
По их словам, учения не были успешными и целесообразными. Даже несмотря на то, что они проводились вблизи к границе России с намеком для "потенциального противника", передает The Daily Express.
Эксперты уверены, что у НАТО не получилось произвести впечатление на Москву. При этом наличие ядерного оружия превратило учения в посмешище.
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