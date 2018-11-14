Атомоходам не хватает буксиров

В России любят говорить о непобедимой мощи отечественных подлодок, однако как было бы комично и трагично одновременно, если в случае боевой тревоги лодка осталась в бухте, потому что рядом не оказалось буксира.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на свои источники, экипажам подлодок Северного морского флота на губе Западная Лица в Мурманской области не хватает буксиров. И в случае необходимости экстренного выхода из пункта базирования не факт, что под рукой окажется нужный буксир, так как все они постоянно базируются в Мурманске и Полярном.

Поэтому рейдовые буксиры заказывают заранее, но для того, чтобы добраться до Западной Лицы, нужно время. Источники подчеркивают, что проблема эта прежде всего логистическая и связана с недостатками недельного планирования в штабе флота.