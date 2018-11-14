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"Они изучили наш успех": США предсказали поражение в войне с Россией

Фото: flickr.com/The National Guard
Успокоенная своим мировым лидерством Америка утратила военное превосходство

Исход вероятного вооруженного конфликта с Москвой шокировал американцев. Стало известно, что он обернется неудачей для Вашингтона. Не сможет заокеанское государство одолеть и Китай.

К такому выводу пришла спецкомиссия в составе 12 экспертов во главе с бывшим замруководителя Минобороны страны Эриком Эдельманом и экс-начальником штаба ВСМ Гэри Ругхэдом. Их доклад ошарашил Конгресс, для которого документ и был подготовлен.

Так, по мнению авторов документа, военное превосходство США утратило былую силу, что непременно скажется в противостоянии, особенно если Штаты будут сражаться на нескольких фронтах одновременно.

В этом случае они понесут "неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших капитальных активов", говорится в докладе. Аналитики не сомневаются, что, пока армия Вашингтона будет прокладывать путь к победе, саму Америку может постичь страшная участь. Территория государства останется в опасности. Ему могут грозить удары и кибератаки.

По мнению бывшего замминистра, Москва и Пекин хорошо осведомлены об успехе Вашингтона.

"Они изучили наш успех. И пока мы не проводили разного рода боевые действия, они были подготовлены к предполагаемой войне в высшей степени, чему мы не уделяли должного внимания в течение очень долгого времени", – заявил Эдельман, передает The Washington Post.

Красным сигналом для Белого дома доклад назвала в прошлом чиновница Пентагона и член Комиссии по национальной оборонной стратегии Кэтлин Хикс.

"Существует сильный страх перед самоуспокоенностью, что люди настолько привыкли к тому, что Соединенные Штаты достигли того, чего хотят в мире, включая военное дело, чтобы они не прислушиваются к предупреждающим знакам. Это красный сигнал, который мы пытаемся им послать", – резюмировала Хикс.

Неутешительные прогнозы делают эксперты, несмотря на солидный бюджет оборонного сектора. Он составляет $716 млрд, что в десять раз больше российского.

В связи с этим эксперты советуют подтянуть ядерные силы США, в частности деятельность лабораторий и сеть ядерного командования. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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