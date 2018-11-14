"Сумасшедшие машины": американцы выбрали лучшее вооружение России

Отечественная военная техника вызвала зависть за океаном

Впечатляющий видеоролик, который Москва подготовила специально к 100-летию войск РХБЗ, привел в восторг на другом континенте. Так, журналист из американского издания The Drive Джозеф Тревитик после просмотра рассыпался в комплиментах.

На кадрах сняты будни бойцов войск двойного назначения. Эмоциональный всплеск от увиденного американец излил в статье, где с восхищением описал задачи, с которыми сталкиваются различные подразделения РХБЗ.

"Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины. Военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя", – говорится на страницах The Drive.

Эту машину Тревитик окрестил "сумасшедшей" за вышеперечисленные характеристики. Его поразила ее конструкция. Журналист отмечает, что турбореактивный двигатель ВК-1, который стоит на МиГах и бомбардировщике Ил-28, в ТМС-65У используется в "нетрадиционной роли". Автор статьи отдал боевой машине пальму первенства среди всего вооружения российской армии.

Ролик в честь "векового юбиляра" опубликован 12 ноября. Его сопровождает текст о назначении войск РХБЗ и об имеющихся экземплярах техники.

"На вооружении военных химиков стоят современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы – от ручных РПО до тяжелых ТОС-1А "Солнцепек", – дали машинам характеристику в Минобороны.

К слову, отправная точка появления в России войск радиационной, химической и биологической защиты – окончание Первой мировой войны. Во время этого конфликта немцы впервые начали использовать страшное оружие массового поражения – удушающий газ иприт. А 13 ноября 1918 г., уже на следующий день после подписания мирного договора между воюющими сторонами, была создана Химическая служба Красной армии.