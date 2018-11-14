"Сумасшедшие машины": американцы выбрали лучшее вооружение России

Нибиру
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
Впечатляющий видеоролик, который Москва подготовила специально к 100-летию войск РХБЗ, привел в восторг на другом континенте. Так, журналист из американского издания The Drive Джозеф Тревитик после просмотра рассыпался в комплиментах.
На кадрах сняты будни бойцов войск двойного назначения. Эмоциональный всплеск от увиденного американец излил в статье, где с восхищением описал задачи, с которыми сталкиваются различные подразделения РХБЗ.
"Самый необычный образец техники на видео — это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины. Военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя", – говорится на страницах The Drive.
Эту машину Тревитик окрестил "сумасшедшей" за вышеперечисленные характеристики. Его поразила ее конструкция. Журналист отмечает, что турбореактивный двигатель ВК-1, который стоит на МиГах и бомбардировщике Ил-28, в ТМС-65У используется в "нетрадиционной роли". Автор статьи отдал боевой машине пальму первенства среди всего вооружения российской армии.
Ролик в честь "векового юбиляра" опубликован 12 ноября. Его сопровождает текст о назначении войск РХБЗ и об имеющихся экземплярах техники.
"На вооружении военных химиков стоят современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы – от ручных РПО до тяжелых ТОС-1А "Солнцепек", – дали машинам характеристику в Минобороны.
К слову, отправная точка появления в России войск радиационной, химической и биологической защиты – окончание Первой мировой войны. Во время этого конфликта немцы впервые начали использовать страшное оружие массового поражения – удушающий газ иприт. А 13 ноября 1918 г., уже на следующий день после подписания мирного договора между воюющими сторонами, была создана Химическая служба Красной армии.
Возникшие на учениях НАТО проблемы привычно попытались свалить на нашу страну
Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер