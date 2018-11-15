Америка починит советские вертолеты

Пентагон оценил наследие СССР

Пентагон ищет компании, которые смогли бы отремонтировать российские вертолеты Ми-17, состоящие на вооружении армии Афганистана. Об этом пишет RT.

Как известно, машины попали в страну в 1980-е, когда СССР активно оснащал ВВС страны, в том числе истребителями МиГ-21, МиГ-17, Су-7. Во время войны было потеряно порядка 600 самолетов и вертолетов.

Сейчас Вашингтон занимается перевооружением Национального воздушного корпуса Афганистана. К 2021 г. планируется заменить весь парк Ми-17, а это порядка 80 вертолетов, на UH-60A+ "Черный ястреб". Но, судя по всему, пока машины Миля американцам еще нужны.

Как передает RT, ранее генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн отметил, что "ястреб" не может летать на таких больших высотах, как Ми-17, и в этом отношении уступает советскому вертолету.

Заявление выглядит довольно странным, так как практический потолок у Ми-17 – 5 тыс. м, в то время как у UH-60A – 5 тыс. 835 метров.



Тем не менее, по данным российского издания, Пентагон объявил конкурс среди компаний на починку Ми-17. Сообщается, что участники конкурса обязаны использовать агрегаты, сертифицированные на Московском вертолетном заводе имени Миля и в Межгосударственном авиационном комитете России.