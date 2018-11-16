Украинцы собрали БТР из стали НАТО

Его расстреляют из пулеметов

Киевский бронетанковый завод сделал экспериментальный корпус для БТР-3ДА из бронированной стали, произведенной в одной из стран НАТО. Правда, какой именно, пресс-служба "Укроборонпрома" не сообщает.

Однако известно, что корпус обстреляют с минимальных дистанций из разного вооружения, и в том числе из крупнокалиберного пулемета.

Данная акция носит, скорее, символический характер, таким образом киевские власти показывают окончательный уход от "советского" и свое давнее желание стать страной НАТО. Другой смысл найти в подобной затее достаточно трудно.