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Американских солдат вывезут из Африки из-за России

Фото: www.globallookpress.com
США перевезут военных из Африки из-за России

Москва и Пекин угрожают военным формированиям США, которые расположились в Африке. Об этом говорится в Стратегии нацбезопасности хозяина белого дома Дональда Трампа.

По этой причине солдат и офицеров перекинут с континента и распределят по другим локациям. "Перестроения" будут производиться поэтапно и займут несколько лет, пояснили в Пентагоне.

Всего из африканских стран выведут порядка 700 бойцов антитеррористических подразделений. Однако на борьбе с боевиками в Сомали и Джибути это никак не отразится.

"Мы перераспределим наши ресурсы в борьбе с терроризмом и военный контингент в Африке, чтобы поддержать конкурентные позиции в мире", – рассказал BBC News представитель штаб-квартиры Минобороны Кэндис Треш. 

Выполнение плана займет ближайшие три года, американских военнослужащих лишатся, например, Кения, Камерун и Мали. Сейчас в Африке служит более 7 тысяч бойцов из США.

Новая Стратегия обнародована в прошлом декабре. Кроме России с Китаем, заокеанскому государству угрожают и другие страны. Однако, согласно опросу, каждый третий американец назвал именно Москву врагом Вашингтона.


Оксана ПОДТУРКИНА
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