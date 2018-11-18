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Силенок не хватает: обездоленный Пентагон признал слабость перед Россией

Пентагон. Фото: globallookpress.com
США проиграют войну РФ из-за малочисленности своей армии

В Америке серьезно встревожены состоянием национальных войск. Эксперты подсчитали количество имеющихся в распоряжении боевых юнитов и прослезились – стране очень не хватает и кораблей, и самолетов и солдат.

Как пишет издание The National Interest, вооруженные силы США находятся в кризисе и не способны успешно противостоять основным угрозам страны, в числе которых Россия, Китай, Иран, Северная Корея и международные террористы. Причем состояние американской армии оценивается как худшее с момента завершения Второй мировой войны.

Так, у американского флота есть 286 военных кораблей, а по оценкам экспертов, их нужно 355. Военно-воздушные силы страны имеются 312 эскадрилий, а требуется 386 единиц. В сухопутных войсках тоже заметный недобор – 476 тысяч вместо полумиллиона.

Боеспособность армии снизилась из-за перманентного сокращения оборонного бюджета. С 2011 года на нуждах Пентагона сэкономили 539 млрд долларов. Кроме того, у Вашингтона в принципе нет стратегии военного противостояния России и Китаю, отмечает издание.





Артем ВЕСЕЛЫЙ
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